الوداد يخطف تعادلا بطعم الفوز من أرض صن داونز





خطف الوداد المغربي تعادلا بطعم الفوز أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي بتيجة 1-1 في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب الأخير في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.









تقدم صن داونز أولا عن طريق الشيخ إبراهيم كومارا لاعب الوداد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 3 وتعادل الوداد عن طريق إسماعيل الحداد في الدقيقة 20.









بتلك النتيجة يحقق الوداد وصن داونز أول نقطة لهما في المجموعة التي يتصدرها حوريا الغيني بثلاث نقاط بينما يتذيلها توجو بور التوجولي بدون نقاط.