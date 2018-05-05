ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الوداد يخطف تعادلا بطعم الفوز من أرض صن داونز

السبت 05/مايو/2018 - 10:56 م
الوداد يخطف تعادلا بطعم الفوز من أرض صن داونز
طباعة
الفجر الرياضي
 

خطف الوداد المغربي تعادلا بطعم الفوز أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي بتيجة 1-1 في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب الأخير في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


تقدم صن داونز أولا عن طريق الشيخ إبراهيم كومارا لاعب الوداد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 3 وتعادل الوداد عن طريق إسماعيل الحداد في الدقيقة 20.


بتلك النتيجة يحقق الوداد وصن داونز أول نقطة لهما في المجموعة التي يتصدرها حوريا الغيني بثلاث نقاط بينما يتذيلها توجو بور التوجولي بدون نقاط.
المزيد عن: كورة كرة صن داونز الجنوب إفريقي صن داونز رياضة الوداد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
زيسكو يونايتد - زامبيا
1
x
15:00
1
امبابان سوالوز - سوازيلاند
مازيمبي - جمهورية الكونجو
4
x
15:00
1
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
توغو بور - توجو
1
x
18:00
2
حوريا - غينيا
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
1
x
18:00
1
النجم الساحلي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
1
x
21:00
1
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
ستوك سيتي
1
x
13:30
2
كريستال بالاس
ليستر سيتي
0
x
16:00
2
وست هام يونايتد
واتفورد
2
x
16:00
1
نيوكاسل يونايتد
وست بروميتش ألبيون
1
x
16:00
0
توتنهام هوتسبير
بورنموث
1
x
16:00
0
سوانزي سيتي
إيفرتون
1
x
18:30
1
ساوثهامتون
الدوري الإسباني
فياريال
0
x
20:45
0
فالنسيا
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج لشبونة
0
x
21:30
0
بنفيكا
الدوري الإيطالي
ميلان
4
x
18:00
1
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
0
x
20:45
1
بولونيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/5/2018 11:30:01 PM