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اتحاد اليد يكشف حقيقة أزمة الزمالك وهليوبوليس

السبت 05/مايو/2018 - 10:54 م
اتحاد اليد يكشف حقيقة أزمة الزمالك وهليوبوليس
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الفجر الرياضي
 

أكد سعيد عبدالمنعم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد أنه لم يصله أي احتجاج من نادي الزمالك بشأن مباراته أمام هليوبوليس، وقال سعيد عبدالمنعم أنه سمع بالموضوع من خلال وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن اللائحة تنص على تقديم الاحتجاج خلال ٦٠ دقيقة بعد نهاية المباراة في الدورات المجمعة، مؤكدا أن الاتحاد لم يصله أي احتجاج من نادي الزمالك.


ومن المقرر أن تقام المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل دوري المحترفين في السادسة مساء بعد غد الاثنين على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

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