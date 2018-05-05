تفاصيل كلمة محافظ كفر الشيخ أمام مؤتمر دعم التنمية



وتابع " المحافظ " أننا نكثف جهودنا من أجل القضاء على أزمة السكن وتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية وتوصيل الغاز المنزلى لمدن المحافظة بالإضافة الى باقى الخدمات الأساسية من أجل أهالينا بمحافظة كفر الشيخ، وبخاصة الشباب الذى يستحق هذا الجهد فهو مصدر نهوض الدولة وتقدمها، مؤكدًا ان الارادة القوية لاتعرف المستحيل ونتحدى المستحيل لتحقيق طموحات أبنائنا وحل أزمة الاسكان، داعيًا الى التصدي لمن يروجون لبعض الشائعات التي تهدف الى فقدان الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية.





جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الشعبى لدعم مسيرة التنمية، بمجمع كفرالشيخ الثقافي، وذلك لتسليط الضوء على الإنجازات التى قامت بها الدولة في محافظة كفرالشيخ، وذلك بحضور المهندس راضى امين السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام المساعد، والعميد سامح الطنوبى المستشار العسكرى، واللواء شكرى الجندى، واللواء هانى النواصرة، واللواء سيد احمد محمد سيد أحمد، والمحاسب علاء سلام، والدكتور عمرو دوير، والدكتورة منى عبدالعاطى، والمهندس علي عبد الستار مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، ورجال الأزهر والكنيسة، وكابتن أحمد عبد الفتاح، منسق عام المؤتمر، ووكلاء الوزارات، وأساتذة الجامعات، ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية، والشعبية بالمحافظة.



أكد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، على ان المحافظة، من أهم محافظات الجمهورية، حيث تتمتع بقمة استثمارية وتنموية هائلة حيث تطل على البحر المتوسط بطول 120 كم، ونهر النيل بطول 85 كم، بمساحة اجمالية نحو 374812 كم2، وتنتج المحافظة حوالي 35% من الناتج القومي للأسماك، ومن المنتظر بعد الانتهاء من تطوير البحيرة وانتاج مشروع غليون السمكى ان يرتقع انتاج كفر الشيخ من الاسماك إلى 71% من الناتج القومي للأسماك، كما تنتج حوالي 40% من الناتج القومي لمحصول الأرز.وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن من أهم المشروعات التى أقيمت على أرض المحافظة هى المدينة السمكية الصناعية بغليون حيث يعد؛ أكبر مشروع الاستزراع السمكي بالشرق الأوسط " غليون "، ومشرع تطوير بحيرة البرلس تبلغ مساحتها 108 ألف فدان، تكريك وتعميق وتكسية بوغاز البرلس، ازالة التعديات والجسور والسدود بالبحيرة، والحشائش بالبركة الغربية، انشاء بحر فاصل وجسر واقى بطول 107 كم من بوغاز البرلس وحتى البركة الغربية، ومحطة كهرباء البرلس، علي مساحة 250 فدان بتكلفة 2 مليار يورو وتوفير 9000 فرصة عمل تنتج 4800 ميجا وات.تابع ان من اهم المشروعات أعمال تطوير ميناء البرلس بتكلفة 35 مليون جنيه، ومد الرصيف الغربى الى 124 متر بعمق 6 امتار يستقبل السفن التجارية بالاضافة الى عملة كميناء للصيد، وكورنيش بحيرة البرلس بطول 2500 بتكلفة 24 مليون جنيه، ممشى سياحى بالاضافة الى حماية جسر البحيرة من التعديات واقامة مراسى لمراكب الصيد تتسق مع قيمة بحيرة البرلس، بالاضافة الى المرحلة الثانية من الكورنيش بطول 2500م، وقسم شرطة مسطحات البرلس بتكلفة 3 مليون جنيه، ومراقبته بالكاميرات، والنصب التذكاري وبانوراما معركة البرلس •محافظ كفرالشيخ:100حضانة لتشغيل الشباب وتوفير 7800فرصة عمل بـ "مشروعك".اضاف إن إجمالي المشروعات المقدمة لبرنامج مشروعك، بلغت 4658 والمشروعات الممولة التي تم تمويلها 3676 بقيمة 347 مليون جنيه، تم من خلالها توفير 7800 فرصة عمل وتحتل محافظة كفرالشيخ المرتبة الأولى في تطوير برنامج مشروعك على مستوى الجمهورية.