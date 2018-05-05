طارق شوقي: نظام التعليم الحالي يدمر عقل التلميذ المصري



وأضاف" شوقي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء السبت، أن خوف الأهالي من النظام الجديد للتعليم "مشروع"، ولكن يجب تركه للمتخصصين الذين يسعون للأفضل وليس للإيذاء، مشيرا إلى أن التحديدات التى تواجه منظومة التعليم كثافات الفصول والعجز الشديد في المعلمين.



وتابع: "ندرب حوالي 140 ألف معلم رياض أطفال وحوالي 80 ألف مدرس ثانوي على النظامين الجديد والمُعدل"، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لإيجاد مصادر دخل للمعلم.



ونوه أنه كان من المستحيل أن نبدأ النظام المعدل من الصف الأول الإعدادي بسبب زيادة عدد الطلاب، بينما يقل هذا العدد في التعليم الثانوي العام بعد توجه كثير من الطلاب إلى التعليم الفني.



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم الحالي يدمر عقل التلميذ المصري، مشيرا إلى أن مصر لديها تلاميذ أذكياء ولكن لا يقدم لهم التعليم الجيد.