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أبرز وأهم أخبار اليوم السبت 5/5/2018 في محافظة القليوبية

السبت 05/مايو/2018 - 10:55 م
أبرز وأهم أخبار اليوم السبت 5/5/2018 في محافظة القليوبية
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
شهدت محافظة القليوبية اليوم السبت، مجموعة من الأحداث الهامة أبرزها، افتتح الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبيه والدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الكليات والوكلاء والأساتذة، السبت، معرض مستلزمات رمضان المقدم من جامعة بنها والمقام بجمعية الشبان المسلمين.


وأحال محمد حسيني عبدالرحمن رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، 6 أطباء، ومراقب صحي، وصيدلي، وممرض، للتحقيق، لإنقطاعهم عن العمل وتركهم محل عملهم بدون إذن مسبق.

كما أحال اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، المسؤولين عن واقعة سقوط الطفله رؤى علاء محمد والتي تبلغ عمرها عامين ونصف بغرفة محابس المياه إلى النيابة العامة ومحاسبة المقصرين بكل شدة وحزم مؤكدًا على عدم التهاون مع مثل هذه الوقائع التي تعرض حياة المواطنين للخطر.


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