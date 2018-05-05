ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

صلاح يؤكد على ثقته في تخطي المنتخب عقبات المونديال

السبت 05/مايو/2018 - 09:53 م
صلاح يؤكد على ثقته في تخطي المنتخب عقبات المونديال
طباعة
مني العوضي
 


أشار محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى، إلى أن منتخب مصر وقع فى مجموعة صعبة بمونديال روسيا، تحيث تضم كلًا من؛ روسيا، أوروجواي والسعودية، مؤكدًا أن ثقة المنتخب فى قدراته ستجعله يصل إلى هدفه بالمونديال.

 

أكد صلاح في تصريحاته مع "سى إن إن"، على ثقته فى تأهل المنتخب للدور التالي في كأس العالم، والمقرر انطلاق أولى مواجهاته يوم 14 يونيو المقبل.

 

وأوضح صلاح أن الروح الجماعية التى يلعب بها الفريق ستجعله يتخطى أولى عقبات المونديال للوصول إلى الدوري التالي، على الرغم من أن المنتخب المصرى يضم مواهب شابة.

 

المزيد عن: منتخب مصر محمد صلاح ليفربول كاس العالم صلاح روسيا أوروجواي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
زيسكو يونايتد - زامبيا
1
x
15:00
1
امبابان سوالوز - سوازيلاند
مازيمبي - جمهورية الكونجو
4
x
15:00
1
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
توغو بور - توجو
1
x
18:00
2
حوريا - غينيا
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
1
x
18:00
1
النجم الساحلي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
1
x
21:00
1
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
ستوك سيتي
1
x
13:30
2
كريستال بالاس
ليستر سيتي
0
x
16:00
2
وست هام يونايتد
واتفورد
2
x
16:00
1
نيوكاسل يونايتد
وست بروميتش ألبيون
1
x
16:00
0
توتنهام هوتسبير
بورنموث
1
x
16:00
0
سوانزي سيتي
إيفرتون
1
x
18:30
1
ساوثهامتون
الدوري الإسباني
فياريال
0
x
20:45
0
فالنسيا
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج لشبونة
0
x
21:30
0
بنفيكا
الدوري الإيطالي
ميلان
4
x
18:00
1
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
0
x
20:45
1
بولونيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/5/2018 10:00:07 PM