صلاح يؤكد على ثقته في تخطي المنتخب عقبات المونديال





أشار محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى، إلى أن منتخب مصر وقع فى مجموعة صعبة بمونديال روسيا، تحيث تضم كلًا من؛ روسيا، أوروجواي والسعودية، مؤكدًا أن ثقة المنتخب فى قدراته ستجعله يصل إلى هدفه بالمونديال.

أكد صلاح في تصريحاته مع "سى إن إن"، على ثقته فى تأهل المنتخب للدور التالي في كأس العالم، والمقرر انطلاق أولى مواجهاته يوم 14 يونيو المقبل.

وأوضح صلاح أن الروح الجماعية التى يلعب بها الفريق ستجعله يتخطى أولى عقبات المونديال للوصول إلى الدوري التالي، على الرغم من أن المنتخب المصرى يضم مواهب شابة.