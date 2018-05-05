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حمادة صدقي لـ"الفجر الرياضي": هدفنا التأهل إلى أمم إفريقيا للشباب

السبت 05/مايو/2018 - 09:52 م
حمادة صدقي لـالفجر الرياضي: هدفنا التأهل إلى أمم إفريقيا للشباب
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كيرلس مدحت
 

أكد حمادة صدقي المدير الفني للمنتخب المصري للشباب على الاستفادة من مواجهتي المنتخب الليبي بشكل كبير.

وقال حمادة صدقي لمراسل "الفجر الرياضي" إن لديه طموح كبير خلال الفترة المقبلة مع منتخب الشباب وأنه يسعى حاليا للتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وأضاف:" مبارة السنغال القادمة في قمة الصعوبة وخصوصا أن الذهاب سيكون خارج أرضنا لكن نحن قادرون على الفوز".

ويستعد منتخب الشباب للسفر إلى دكار فجر الأربعاء المقبل لخوض مباراة الذهاب أمام السنغال يوم 12 مايو الحالي في التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب

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