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"قدرى" يعلن زيادة رأسمال "الترجمان جروب" بـ 10 مليون جنيه

السبت 05/مايو/2018 - 09:44 م
قدرى يعلن زيادة رأسمال الترجمان جروب بـ 10 مليون جنيه
اللواء شريف قدرى
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الفجر الاقتصادى
 
قال اللواء شريف قدرى رئيس الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة "ترجمان جروب"، أنه جارى زيادة رأسمال الشركة المصدر بـ 10 مليون جنيه ليصل إلى 209 مليون جنيه، منوهاً أن رأسمال الشركة المرخص به 250 مليون جنيه.

 وأشار قدرى، خلال كلمته بالمؤتمر التحضيري لـ"العربي الإفريقي الدولي للاستثمار"، إلى أن "الترجمان جروب" تأسست كشركة مساهمة مصرية، طبقاً القانون 8 لسنة 1997،وتم تفعيها بقرار وزير الاستثمار والمناطق الحرة فى سنة 2001 لإنشاء وتشغيل وإدارة ميناء القاهرة البرى.


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