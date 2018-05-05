"أديب": عدم عودة السياحة الروسية إلى مصر بشكل كامل هي سحابة الصيف الوحيدة بين البلدين

قال الإعلامي عمرو أديب، إن العلاقات المصرية الروسية تطورت بشكل كبير مؤخرًا، لافتا إلى أن الرئيس السيسي سيشارك في حفل تنصيب الرئيس الروسي بوتين.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم السبت، إلى أن عدم عودة السياحة الروسية إلى مصر بشكل كامل هى سحابة الصيف الوحيدة بين البلدين، مضيفًا أن مصر عملت على توسيع قاعدة تعاملاتها مع الدول، فلم يعد الأمر مقتصرًا فقط على أمريكا للحصول على التسليح.



