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"أديب": عدم عودة السياحة الروسية إلى مصر بشكل كامل هي سحابة الصيف الوحيدة بين البلدين

السبت 05/مايو/2018 - 09:49 م
أديب: عدم عودة السياحة الروسية إلى مصر بشكل كامل هي سحابة الصيف الوحيدة بين البلدين
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي عمرو أديب، إن العلاقات المصرية الروسية تطورت بشكل كبير مؤخرًا، لافتا إلى أن الرئيس السيسي سيشارك في حفل تنصيب الرئيس الروسي بوتين.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم السبت، إلى أن عدم عودة السياحة الروسية إلى مصر بشكل كامل هى سحابة الصيف الوحيدة بين البلدين، مضيفًا أن مصر عملت على توسيع قاعدة تعاملاتها مع الدول، فلم يعد الأمر مقتصرًا فقط على أمريكا للحصول على التسليح.

ولفت إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير سيشارك أيضا في حفل تنصيب الرئيس الروسي، معتبرًا أنها فرصة جيدة لالتقاء السيسي والبشير.
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