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قرقاش يوضح الموقف السعودي من القضية الفلسطينية

السبت 05/مايو/2018 - 09:43 م
قرقاش يوضح الموقف السعودي من القضية الفلسطينية
أنور قرقاش
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وكالات
 
علق "أنور قرقاش"، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، على الموقف السعودي من القضية الفلسطينية، مضيفاً، قائلا: "أولوية القضية الفلسطينية واضحة في الخطاب السياسي السعودي".

وتابع على حسابه الشخصي علي موقع التغريدات القصيرة "تويتر"،: "أن للسعودية "دور عربي وإسلامي تتفاءل به الإمارات وترى فيه تعميقا للاعتدال والتوازن الإقليمي".

وجاء حديث قرقاش تعليقا على كلمة وزير الخارجية الإماراتي عادل الجبير في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بدكا".

وقال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي إنه أكد على موقف المملكة العربية السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى.

المزيد عن: قضية فلسطينية السعودية أنور قرقاش
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