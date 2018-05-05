أستاذ بجامعة عين شمس: إجبار العامل على توقيع استمارة "6" تحايل على القانون
السبت 05/مايو/2018 - 09:48 م
جهاد جمال
قال الدكتور حمدي عبد الرحمن، أستاذ علم القانون المدني بجامعة عين شمس، إن استمارة "6" هي إنهاء خدمة العامل.
وتابع عبدالرحمن، خلال حواره المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن إجبار العامل على توقيع استمارة 6 لحظة توقيعه على العقد يعد تحايل على القانون.
وأضاف أن العامل يكون مجبر على الامضاء، متابعًا أن إجبار العامل على توقيع استمارة 6 واقعة غير مشروعة مخالفة للنظام العام، ويمكن اثباتها بكل الطرق.
وتابع عبدالرحمن، خلال حواره المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن إجبار العامل على توقيع استمارة 6 لحظة توقيعه على العقد يعد تحايل على القانون.
وأضاف أن العامل يكون مجبر على الامضاء، متابعًا أن إجبار العامل على توقيع استمارة 6 واقعة غير مشروعة مخالفة للنظام العام، ويمكن اثباتها بكل الطرق.
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