أستاذ بجامعة عين شمس: إجبار العامل على توقيع استمارة "6" تحايل على القانون



وتابع عبدالرحمن، خلال حواره المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن إجبار العامل على توقيع استمارة 6 لحظة توقيعه على العقد يعد تحايل على القانون.



وأضاف أن العامل يكون مجبر على الامضاء، متابعًا أن إجبار العامل على توقيع استمارة 6 واقعة غير مشروعة مخالفة للنظام العام، ويمكن اثباتها بكل الطرق.



قال الدكتور حمدي عبد الرحمن، أستاذ علم القانون المدني بجامعة عين شمس، إن استمارة "6" هي إنهاء خدمة العامل.