ريال سرقسطة يطلب التعاقد مع حاوي الدراويش "مستند"

ويعد اللاعب جوكر قطاع الناشئين علي مدار الأعوام الماضية حيث كان يشارك مع فريقه 2000 وفريق 99 وفريق 97 بدوري الجمهورية للناشئين وتم تصعيده للفريق الأول.





ومن المنتظر أن يغادر اللاعب القاهرة متوجها الى إسبانيا خلال الأسبوع المقبل.