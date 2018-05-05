ريال سرقسطة يطلب التعاقد مع حاوي الدراويش "مستند"
السبت 05/مايو/2018 - 09:45 م
شيماء أمين
قام نادي ريال سرقسطة الإسباني بارسال فاكس رسمي الي النادي الإسماعيلي يطلب فيه اللاعب محمد عبد السميع الملقب بحاوي الدراويش الصغير لاعب فريق موليد 2000 لقضاء فترة معايشة مع الفريق الإسباني.
ويعد اللاعب جوكر قطاع الناشئين علي مدار الأعوام الماضية حيث كان يشارك مع فريقه 2000 وفريق 99 وفريق 97 بدوري الجمهورية للناشئين وتم تصعيده للفريق الأول.
ومن المنتظر أن يغادر اللاعب القاهرة متوجها الى إسبانيا خلال الأسبوع المقبل.
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