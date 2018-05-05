مرتضى منصور لـ معتز مطر: "لو دكر تعالى مصر وانتقد النظام من هنا"

استنكر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوم قنوات الإخوان الإرهابية المستمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا متهكما: "الرئيس ما عملش حاجة واحدة كويسة خالص !"





وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن إعلام الإخوان يتقاضون أجورهم من المخابرات التركية لسب الوطن، مؤكدا أن المخابرات التركية والقطرية تنفق الأموال على أعضاء جماعة الإخوان.



