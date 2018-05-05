ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مرتضى منصور لـ معتز مطر: "لو دكر تعالى مصر وانتقد النظام من هنا"

السبت 05/مايو/2018 - 09:47 م
مرتضى منصور لـ معتز مطر: لو دكر تعالى مصر وانتقد النظام من هنا
مرتضى منصور
طباعة
داليا الحسين
 
استنكر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوم قنوات الإخوان الإرهابية المستمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا متهكما: "الرئيس ما عملش حاجة واحدة كويسة خالص !"

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن إعلام الإخوان يتقاضون أجورهم من المخابرات التركية لسب الوطن، مؤكدا أن المخابرات التركية والقطرية تنفق الأموال على أعضاء جماعة الإخوان.

وتابع: "معتز مطر لسه شاتمني أول أمبارح بس أنا مش هرد عليه"، موجها حديثه لمطر قائلًا: "لو انت دكر تعالي ومعك محمد الناصر وأيمن نور وزوبع تعالوا انتقدوا هنا.. انتم جبناء.. يا معتز أبوك مات ومختش العزاء".
المزيد عن: مرتضى منصور التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
زيسكو يونايتد - زامبيا
1
x
15:00
1
امبابان سوالوز - سوازيلاند
مازيمبي - جمهورية الكونجو
4
x
15:00
1
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
توغو بور - توجو
1
x
18:00
2
حوريا - غينيا
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
1
x
18:00
1
النجم الساحلي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
1
x
21:00
1
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
ستوك سيتي
1
x
13:30
2
كريستال بالاس
ليستر سيتي
0
x
16:00
2
وست هام يونايتد
واتفورد
2
x
16:00
1
نيوكاسل يونايتد
وست بروميتش ألبيون
1
x
16:00
0
توتنهام هوتسبير
بورنموث
1
x
16:00
0
سوانزي سيتي
إيفرتون
1
x
18:30
1
ساوثهامتون
الدوري الإسباني
فياريال
0
x
20:45
0
فالنسيا
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج لشبونة
0
x
21:30
0
بنفيكا
الدوري الإيطالي
ميلان
4
x
18:00
1
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
0
x
20:45
1
بولونيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/5/2018 9:50:01 PM