جابي خوري يكشف سر تراجع إيرادات السينمات في مصر (فيديو)

أعرب المنتج جابي خوري، عن استيائه من تدهور حال صناعة السينما في مصر، وتراجع إيرادات دور العرض، إلى ما يقرب من 32 مليون دولار سنوياً، إضافة إلى عدم صلاحية ما يقرب من 300 شاشة عرض، من أصل 430 تتواجد في مصر.

وأضاف "خوري" خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر قناة الحياة الفضائية، أن دور العرض السينمائي بدولة لبنان تحقق نفس الرقم سنوياً، ويبلغ عدد سكانها 4 مليون ونصف، فيما يزيد عدد المصريين عن95 مليون نسمة.

وتابع "خوري" أن حل الأزمة الراهنة يكمن في الحرص على زيادة دور العرض لتشمل جميع المحافظات، وعودة الدعم المادي الذي كانت تمنحه وزارة المالية للمركز القومي للسينما، وكان يبلغ 20 مليون جنيه سنوياً.