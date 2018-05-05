برلماني: "مش هندير منظومة التعليم من الشارع" (فيديو)

قال الدكتور هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن خطة الوزير لتطوير التعليم ربما تكون جيدة لكن المشكلة في تقديمها للجمهور، ومدى فهم أولياء الأمور لها.





وأضاف "أباظة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن المنظومة الحالية للتعليم غير مرضية، فهناك 52 ألف مدرسة بينهم 49 ألف مدرسة تعليم حكومي، و3 آلاف تعليم دولي وخاص وغيره، مشددًا على أن التعليم الأساسي في المنظومة الحالية مُقرف وغير مُرضي وليس به منتج علمي جيد، ولا تقييم جيد، وبها تكدس ودش وزحمة وتراكم".



