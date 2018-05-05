"بناء مصر" تشارك في مؤتمر التصنيع والتنمية المستدامة الدولي (صور)

شارك سيد شريف، مؤسس مبادرة بناء مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة تحت عنوان "التصنيع والتنمية المستدامة" والذى يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمقر المعهد بمدينة نصر.





كما شارك في المؤتمر الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، دكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى، وجودة عبد الخالق، وزير التموين السابق.





وقال شريف، إن الأوراق البحثية التي شهدتها جلسات اليوم الأول مبشرة وتشير إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التى تجعلها فى مصاف الدول المتقدمة صناعيًا، بالإضافة إلى أنها كانت محط استحسان جميع ممثلين الدول المشاركة، والخبراء والمتخصصين إلى جانب العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضايا التصنيع والتنمية المستدامة.





وأشار مؤسس المبادرة، إلى أن هذه المؤتمرات نافذة قوية لاستعراض المقومات المصرية والأوراق البحثية وقدرتها على التصنيع والنهوض بجانب جذب الكثير من الاستثمارات فى هذا المجال ومحاكاة التجارب المتقدمة التى ساهمت فى النهوض ببلادها وعلى رأسها الصين وبكين واليابان، مضيفا أنه من المقرر أن تستعرض المبادرة غدًا بالجلسة الختامية للمؤتمر، إحدى مشروعاتها الناجحة والمتميزة التى تتبناها والتى حققت نجاحًا ملموسًا خلال فترات قليلة.