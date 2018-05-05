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معهد الإدارة العامة للرجال والنساء يعلن عن وظائف جديدة

السبت 05/مايو/2018 - 09:40 م
معهد الإدارة العامة للرجال والنساء يعلن عن وظائف جديدة
أرشيفية
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كشف معهد الإدارة العامة، عن توافر عدد من الوظائف في التخصصات التعليمية للجنسين "رجال- نساء" مشيرا إلى أن راغبي العمل يجب أن يكونوا كوادر وطنية مؤهلة، في بعض التخصصات التي يحتاجها لتنفيذ أنشطته المختلفة.
 
ووضع المعهد عدة شروط يجب أن تتوافر فيمن يتقدمون لشغل الوظيفة وهي كالتالي:
 
1. أن تكون الدراسة لجميع المراحل العلمية بالانتظام.

2. أن يكون التخصص في المؤهل الأعلى متسقًا مع التخصص في المراحل العلمية السابقة.

3. ألا يقل المعدل التراكمي لجميع المراحل الدراسية عن ( 3.75 من 5 ) أو ( 3 من 4 ) بتقدير جيد جدًا أو أعلى.

4. أن تكون الدرجات العلمية الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قبل وزارة التعليم.

5. أن تكون الدراسة لمرحلة الماجستير بنظام المواد الدراسية أو نظام المواد الدراسية و البحث، ولمرحلة الدكتوراه بنظام المواد الدراسية 
والبحث. 

6. الإلمام باللغة الإنجليزية؛ حيث يشترط للمتقدمين الحصول على درجة (80) في اختبار (TOEFL iBT) أو درجة (6) في اختبار (IELTS)، ولتخصص اللغة الإنجليزية الحصول على درجة (100) في اختبار (TOEFL iBT) أو درجة (7) في اختبار (IELTS).

7. ألا يزيد عمر المتقدم عن (35) سنة لحملة الماجستير و(45) سنة لحملة الدكتوراه.

8. ألا يكون قد مضى على آخر مؤهل علمي حصل عليه أكثر من (3) سنوات.

9. ألا يكون المتقدم من خريجي كليات التقنية أو خدمة المجتمع.

10. الالتزام بإكمال الدراسات العليا في الخارج لدرجة الدكتوراه بحسب الاحتياج، في التخصص الذي يحدده المعهد، وفق ضوابط الابتعاث المعتمدة في المعهد. 

11. اجتياز المقابلة التخصصية والشخصية.

12. الالتزام بمقر التعيين الذي يحدده المعهد. 
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