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ديبورتيفو لاكورونيا يحقق تعادلا شرفيا أمام سيلتا فيجو

السبت 05/مايو/2018 - 09:42 م
ديبورتيفو لاكورونيا يحقق تعادلا شرفيا أمام سيلتا فيجو
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وكالات
 


حقق ديبورتيفو لاكورونيا، تعادلا شرفيا، أمام مضيفه سيلتا فيجو، بهدف لمثله، خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، على ملعب بالايدوس، ضمن الجولة الـ 36 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

 

تقدم ماكسيميليانو جوميز أولا لأصحاب الأرض، بعد 13 دقيقة من صافرة البداية.

 

وسجل لوكاس بيريز، هدفا قاتلا للديبور في الدقيقة الأخيرة، اقتنص به نقطه لفريقه الذي ودع الدرجة الأولى بالفعل منذ الجولة الماضية.

 

وأصبح رصيد سيلتا فيجو، إلى 46 نقطة في المركز الـ 12، فيما بات رصيد لاكورونيا، 29 نقطة في المركز الـ 18، ورافق رسميا، الثنائي لاس بالماس ومالاجا للدرجة الثانية.

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