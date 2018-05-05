كيف استعدت لبنان لإجراء انتخابات نيابية نزيهة؟

وضعت الحكومة اللبنانية لمساتها الأخيرة، على الإجراءات اللازمة، والاستعدادات الأمنية المطلوبة للانتخابات البرلمانية، التي تجري في كافة المحافظات ببيروت، للمرة الأولى منذ 9 سنوات، يوم غد الأحد، وذلك نتيجة تمديد البرلمان لولايته 3 مرات على التوالي .

وفي هذا الصدد، ترصد "الفجر" أبرز استعدادات لبنان، لإجراء انتخابات نيابية نزيهة وآمنة.

الصمت الانتخابي

انتهت يوم أمس الجمعة، الحملات الانتخابية التي أجريت لدعم المرشحين سابقًا، حيث تقرر الدخول فيما يسمى بـ"الصمت الانتخابي" بداية من منتصف ليل يوم غد، وحتى إغلاق الصناديق في المساء.

انتشار مكثف لقوات الجيش

بدأت قوات الجيش اللبناني، في الانتشار بالقرب من كافة مراكز الاقتراع بالدولة، في إطار الاستعداد لتأمين عملية الانتخاب البرلمانية.

وأشار قائد الجيش، الجنرال جوزيف عون، إلى أنه سيتم نشر نحو 30 ألف عسكريًا في كافة أرجاء لبنان.

توقف العمل والدراسة

أصدر مجلس الوزراء اللبناني، قرارًا بإيقاف العمل في دوائر القطاع العام بدءا من يوم أمس الجمعة وحتى صباح يوم الثلاثاء المقبل.

وقرر مجلس الوزراء، إيقاف المدارس عن التعليم طوال الأيام الأربعة المخصصة التي تسبق الانتخابات وتليها، نظرًا لتحول المدارس إلى لجان للاقتراع، بالإضافة إلى ترؤس موظفي القطاع العام لعملية الانتخاب.

وبدوره، وجه رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، بضرورة التوقف عن العمل في القطاع الخاص والمؤسسات والمصالح المستقلة، والمستشفيات الحكومية، بهدف منحهم حق ممارسة الحق الديمقراطي بالانتخاب مثل القطاع العام .

إغلاق المقاهي والمطاعم

أصدرن وزارة الداخلية اللبنانية، تعميمًا طالبت فيه بإقفال المطاعم والملاهي، حيث يتم إغلاق الأخيرة مساء يوم السبت الذي يسبق اليوم الانتخابي، فيما تغلق أبواب المقاهي والمطاعم في الساعة الواحدة بعد منتصف ليل اليوم الذي يسبق الانتخابات.

منع سير الشاحنات والدراجات

اتخذت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إجراءات أمنية مشددة، تقضي بمنع سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية، وذلك بداية من منتصف يوم الجمعة وحتى صباح يوم الإثنين المقبل، بالإضافة إلى منع سير الدراجات الآلية في يوم إجراء العملية الانتخابية، ومنع سير المواكب السيارة ابتداءا من عصر السبت وحتى صباح يوم الثلاثاء.

دعوة الناخبين

دعت الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، نحو 3 ونصف مليون ناخبًا لبنانيًا، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات يوم غد الأحد، حيث يتم اختيار 128 نائبًا من ضمن 700 مرشحين.