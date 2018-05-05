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بعد حريق ديكور مسلسله.. ياسر جلال لـ"الفجر الفني": "الحمد لله علي كل حال"

السبت 05/مايو/2018 - 09:40 م
بعد حريق ديكور مسلسله.. ياسر جلال لـالفجر الفني: الحمد لله علي كل حال
ياسر جلال
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يارا أحمد
 

أكد النجم ياسر جلال، أنه بخير بعد حدوث حريق في الديكور الأساسي لمسلسل "رحيم" بأستوديو "كينج توت" مساء أمس.

 

وأضاف "جلال" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يحمد الله عند حدوث أي مكروه وأنهم قاموا بتصوير مشاهد خارجية اليوم وتحاول شركة "فنون مصر" علي إنقاذ ما يمكن إصلاحه لاستكمال التصوير.

 

ومن المقرر طرح المسلسل خلال موسم رمضان المقبل والمسلسل بطولة ياسر جلال ونور وصبري فواز وعدد كبير من نجوم الفن وإخراج محمد سلامة وإنتاج فنون مصر.

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