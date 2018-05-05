رانيا المشاط تلتقي اثنين من أهم المدونين عن السياحة في العالم (صور)









التقت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بالمتحف المصري بالتحرير، بمراد عثمان وزوجته ناتالى وهما من أهم المدونين والمؤثرين فى وسائل التواصل الاجتماعي الروسية والدولية فى مجال السياحة، حيث أن لديهما أكثر من ٦ ملايين متابع حول العالم، وهما معروفان عالميا بزيارة المعالم السياحية حول العالم للترويج لها عبر الهاشتاج FOLLOWME# .





وخلال اللقاء أشارت الوزيرة إلى الأثر الإيجابي للصور التى قاما بنشرها خلال زيارتهم لمصر فى تشجيع السياحة الروسية إلى المقصد المصري، حيث لاقت مشاهدة وإعجاب عشرات الآلاف من الروسيين المتابعين لهما، وأضافت أن برنامج الزيارة ألقى مزيد من الضوء على تنوع المنتجات السياحية المصرية.





كما أكدت وزيرة السياحة، أن اهتمام الوزارة بالمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي يأتي فى إطار إستراتيجيتها في الترويج لمصر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة وإنها أصبحت أكثر انتشارا في العالم ، وأكثرها تفاعلا مع الجمهور، وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على التركيز على هذه المنصات الرقمية الهامة، التي أصبحت لغة العصر، نظرا لقدرتها على جذب شرائح متنوعة من المتابعين لها، خاصة من الشباب ومحبي سياحة المغامرات.





وقالت أن الوزارة قامت بمساعدتهما أثناء رحلتهما وقامت بتسهيل إجراءات استخراج تصاريح للتصوير فى جميع الأماكن التى قاما بزيارتها من وزارة الآثار التي ساهمت بسرعة إصدارها وفتح بعض المناطق الأثرية في غير المواعيد الرسمية، وهذا حرصاً من وزارة الآثار علي التنسيق والمساندة لوزارة السياحة، وأشارت إلى مساهمة شرطة السياحة والآثار أيضا في إنجاح هذه الزيارات.





وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن ذلك تم في إطار خطة الوزارة للترويج للمقصد المصري في السوق الروسية؛ لجذب مزيد من الحركة السياحية خاصة بعد استئناف الطيران بين البلدين.





ومن جانبهم أعرب مراد عثمان وزوجته عن سعادتهما بزيارة مصر، وإعجابهما الشديد بالحضارة المصرية القديمة، وانبهارهما بالمعابد التى زاروها خاصة معبد دندرة.





وفيما يخص الإجراءات الأمنية فى مصر أشادا بإجراءات التأمين وبالأمن والأمان الذى تتمتع به المقاصد السياحية المصرية، وقامت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط بتقديم هدايا تذكارية لهما تقديرا لما قاما به من ترويج للمقصد السياحى المصرى من خلال الصور التي نشروها على صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، والتى عكست التجربة الرائعة التى عايشاها أثناء زيارتهما لمصر وللأماكن السياحية والأثرية بها.





جدير بالذكر أنهما زارا خلال فترة إقامتهما في مصر، والتي استمرت لمدة أسبوع، عدة معابد منها معبد دندرة والكرنك و أبو سمبل وحتشبسوت، هذا إلى جانب زيارة الأهرامات والمتحف المصري وخان الخليلي.



