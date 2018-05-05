"أديب" عن ضبط جاسوس قطري باليمن: "يا ناس يا عسل.. محسن وصل"



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية ""on e، اليوم السبت: "عملية محسن صالح الضابط القطري ملزقة"، متسائلا: "كيف كانت قطر تجلس على طاولة واحدة مع العرب، وعلاقتهم بهذا الشكل مع الحوثيين".





قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تم ضبط جاسوس قطري يدعى محسن صالح باليمن، مشيرًا إلى أن قطر بررت القبض على الجاسوس "بأنه كان بيشتري عسل"، معقبا ساخرًا: "يا ناس يا عسل.. محسن وصل".