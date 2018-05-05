"أديب" عن ضبط جاسوس قطري باليمن: "يا ناس يا عسل.. محسن وصل"
السبت 05/مايو/2018 - 09:39 م
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تم ضبط جاسوس قطري يدعى محسن صالح باليمن، مشيرًا إلى أن قطر بررت القبض على الجاسوس "بأنه كان بيشتري عسل"، معقبا ساخرًا: "يا ناس يا عسل.. محسن وصل".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية ""on e، اليوم السبت: "عملية محسن صالح الضابط القطري ملزقة"، متسائلا: "كيف كانت قطر تجلس على طاولة واحدة مع العرب، وعلاقتهم بهذا الشكل مع الحوثيين".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية ""on e، اليوم السبت: "عملية محسن صالح الضابط القطري ملزقة"، متسائلا: "كيف كانت قطر تجلس على طاولة واحدة مع العرب، وعلاقتهم بهذا الشكل مع الحوثيين".
المزيد عن: مصر قطر صنعاء الإعلامي عمرو أديب اخبار مصر