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بمشاركة مرعي.. النجم الساحلي يتعادل مع أجوستو الأنجولي

السبت 05/مايو/2018 - 09:36 م
بمشاركة مرعي.. النجم الساحلي يتعادل مع أجوستو الأنجولي
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الفجر الرياضي
 

تعادل النجم الساحلي التونسي، مع مضيفه بريميرو دي أجوستو الأنجولي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

 

وشارك المصري عمرو مرعي كبديلًا في المباراة، وقدم أداء جيد منذ مشاركته في المباراة.

 

افتتح الفريق الأنجولي التسجيل في الدقيقة 41 عبر باكومبا، ثم عادل النجم الساحلي النتيجة عبر إيهاب المساكني في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

 

رفع النجم رصيده إلى نقطة وحيدة في المركز الثاني، وهو نفس رصيد الفريق الأنجولي الذي احتل المركز الرابع.

 

المزيد عن: عمرو مرعي دوري أبطال أفريقيا النجم الساحلي أجوستو الأنجولي
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