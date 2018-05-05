بمشاركة مرعي.. النجم الساحلي يتعادل مع أجوستو الأنجولي

تعادل النجم الساحلي التونسي، مع مضيفه بريميرو دي أجوستو الأنجولي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وشارك المصري عمرو مرعي كبديلًا في المباراة، وقدم أداء جيد منذ مشاركته في المباراة.

افتتح الفريق الأنجولي التسجيل في الدقيقة 41 عبر باكومبا، ثم عادل النجم الساحلي النتيجة عبر إيهاب المساكني في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

رفع النجم رصيده إلى نقطة وحيدة في المركز الثاني، وهو نفس رصيد الفريق الأنجولي الذي احتل المركز الرابع.