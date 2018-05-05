دمشق توضح موقفها من أبناء مسلحين المناطق المحررة

أوضح "ماهر فرج" مدير تربية ريف دمشق، اليوم السبت، أن طلاب مناطق الغوطة المحررة من المسلحين من ذوي الصفوف الانتقالية مستمرون بالدوام وأخذ الحصص الدراسية اللازمة حتى نهاية العطلة الصيفية.





واتخذت وزارة التربية قرار تمديد العام الدراسي لهم منذ خروجهم في شهر مارس مبينا أنهم سيتقدمون للامتحان النهائي بعد انتهاء المدة المحددة.





وتم تأهيل عدد من المدارس في بلدات زملكا وعربين وسقبا وكفربطنا منذ شهر أبريل لاستقبال طلاب الغوطة بعد تحرير بلداتهم من التنظيمات المسلحة إضافة إلى افتتاح مدرسة في مركز الحرجلة للإقامة المؤقتة لاستيعاب الطلاب الموجودين في المركز.





أما فيما يتعلق بطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي من أبناء الغوطة، فقد أفاد فرج في تصريح لـ"سانا" بأنه تم قبول أوراقهم وتسجيلهم في الامتحانات وتوزيعهم على المراكز الامتحانية ليتقدموا للامتحانات العامة في الموعد المحدد.





وبين أن مراكز الامتحان لهؤلاء الطلاب تتوزع في "ضاحية الأسد" لطلاب دوما وحرستا وفي حفير التحتا مع مركز الدوير والغزلانية لطلاب الغوطة الشرقية وفي الكسوة للطلاب المقيمين في مركز الإقامة بالحرجلة.





وبالنسبة لطلاب بلدات القلمون من شهادتي التعليم الأساسي والثانوي فتم تسجيلهم واعتمدت مراكز امتحاناتهم في منطقة القطيفة وفق فرج.





وكان طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي من أبناء الغوطة خضعوا لدورات تعليمية مكثفة منذ تحرير بلداتهم من المسلحين ليتمكنوا من تقديم امتحاناتهم واستدراك ما فاتهم في الموعد المحدد.



