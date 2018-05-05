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إحالة مسؤولين للنيابة العامة في واقعة العثور على جثة طفلة بغرفة محابس مياه بنها

السبت 05/مايو/2018 - 09:35 م
إحالة مسؤولين للنيابة العامة في واقعة العثور على جثة طفلة بغرفة محابس مياه بنها
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
أحال اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، المسؤولين عن واقعة سقوط الطفله رؤى علاء محمد والتي تبلغ عمرها عامين ونصف بغرفة محابس المياه إلى النيابة العامة ومحاسبة المقصرين بكل شدة وحزم مؤكدًا على عدم التهاون مع مثل هذه الوقائع التي تعرض حياة المواطنين للخطر.

وكانت أسرة الطفلة قد حررت محضر تغيب الطفلة برقم 1370 إداري قسم ثان بنها منذ أربعه ايام؛ وفي صباح اليوم أثناء صيانه عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي لغرفة المحابس تم العثور على الطفلة.

وأعرب المحافظ عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الطفلة مؤكدًا على أن حقها لن يضيع هباء لعدم تكرار مثل هذه الحوادث حفاظًا على أرواح المواطنين.
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