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إعلان تفاصيل أول مشروع السيلكون كاربيد بمصر خلال المؤتمر "العربي الإفريقي الدولي للاستثمار"

السبت 05/مايو/2018 - 09:31 م
إعلان تفاصيل أول مشروع السيلكون كاربيد بمصر خلال المؤتمر العربي الإفريقي الدولي للاستثمار
ارشيفية- مصنع سيليكون كربيد
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أحمد الشيخ
 
قال المهندس حسن يوسف، عضو مجلس إدارة شركة السليكون الدولية، إن  مصنع السليكون هو الأول من نوعه في مصر والثالث بمنطقة الشرق الأوسط، وهي صناعة رائدة في مصر وتدخل في 360 صناعة مختلفة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 150 ألف متر من المساحة المطلوبة لاقامة المصنع، وتم توقيع عقد بيع للمنتج بالكامل لمدة خمس سنوات إلى ألمانيا.

وأضاف يوسف، خلال كلمته بالمؤتمر التحضيري لـ"العربي الإفريقي الدولي للاستثمار، أن خط الإنتاج الواحد ينتج 20 ألف طن، والتكلفة الإجمالية لتمويل المشروع 500 مليون يورو، موضحًا أن الشركة تعمل أيضًا في مجال صناعة الفحم وتم إعداد دراسة جدوي للمشروع، ونسعى إلى الدخول في كافة الصناعات المرتبطة بالسليكون كاربيد ليكون المنتج بالكامل صناعة مصرية 100%.
المزيد عن: مصنع السيلكون صناعة الفحم العربي الإفريقي الدولي للاستثمار السيليكون كربيد الاقتصاد المصرى الاستيراد والتصدير اخبار الاقتصاد
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