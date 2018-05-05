أزمة صلاح في مقدمة قضايا الجبلاية الاجتماع المقبل

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا خلال الأسبوع الجاري، من أجل مناقشة العديد من الموضوعات الساخنة علي الساحة الكروية المصرية.

ومن المتوقع أن يتصدر ملف أزمة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الخاصة ببعض الحقوق التسويقية والتجارية، جدول أعمال إجتماع إتحاد الكرة القادم.

وكانت أزمة حدثت بين صلاح واتحاد الكرة، بسبب وضع صورة اللاعب، على طائرة المنتخب المصري بجانب شعار إحدي شركات الإتصالات المتعاقد معها اللاعب، واتفق مسؤولي الإتحاد مع اللاعب علي الوصول لحل سريع لتلك الأزمة.