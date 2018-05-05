مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا بشأن حالة فيرجسون الخطيرة

أصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بيانا رسميا لتوضيح حالة مدرب النادي الاسطوري السير أليكس فيرجسون.

وتم نقل فيرجسون للمستشفى، بعد معاناته من وعكة صحية ونزيف داخلي في المخ ودخل في حالة من فقدان الوعي.

جاء بيان مانشستر اليونايتد الرسمي كالتالي:





: "لقد خضع السير أليكس فيرجسون لعملية جراحية طارئة اليوم لنزيف في الخ. لقد سار الإجراء بشكل جيد للغاية لكنه يحتاج إلى فترة من العناية المركزة لتحسين شفائه. تطلب عائلته الخصوصية في هذه المسألة ".