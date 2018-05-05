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إبراهيم أبو ذكري: "القرصنة" سبب الأزمة الاقتصادية في السينما المصرية (فيديو)

السبت 05/مايو/2018 - 09:30 م
إبراهيم أبو ذكري: القرصنة سبب الأزمة الاقتصادية في السينما المصرية (فيديو)
إبراهيم أبو ذكري
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سارة إبراهيم
 

أكد إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب، أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السينما المصرية، تعود بشكل أساسي إلى اهتمام المنتجين بتقديم أفلام تهدف إلى الربح دون النظر إلى جودة المحتوى.

 

وأضاف "أبو ذكري" خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم عبر قناة الحياة الفضائية، أن عدم السيطرة على القرصنة الإلكترونية، تتسبب في خسائر الأفلام المصرية، التي يتم سرقتها وعرضها بشكل غير قانوني.

 

وتابع أبو ذكري، أن هناك 550 قناة فضائية تبث من خارج مصر، تقوم بعرض الأفلام المسروقة، مؤكدا أنه خاطب وزارة الداخلية وبعض الجهات المختصة، وطالبهم باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أصحاب تلك القنوات.

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