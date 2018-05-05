كندة علوش: الرجل المصري ظالم (صور)

استضافت الفنانة غادة عادل، في حلقة أمس الجمعة، من برنامجها "تعشب شاي" الذي تنتجه شركة ليوميديا وتذيعه قناة دي ام سي النجمة كنده علوش في حلقة خاصة كانت بعنوان "رمضان جانا".

في البداية تحدثت "علوش" عن شهر رمضان وطقوس استقبالها له وان أول يوم ستقضيه عند حماتها والدة زوجها النجم عمرو يوسف وهذا سيكون ثاني رمضان لها لانه العام الثاني لزواجها، ومن حسن حظها ان والدتها ستكون معها في رمضان هذا العام التي ستأتي من سوريا خصيصا حتي تقضيه معها هذا العام.

وأضافت انها تجيد الطهي ومن ضمن الأطباق التي تحب تحضيرها في رمضان وغير رمضان فته المكدوس وهي لا تختلف كثيرا عن الفتة المصرية، وأكدت ان فكرة وجود طباخ لدي المرأة السورية هي فكرة مستبعدة لان جميع السيدات السوريات يقدسن المطبخ ويعطين ازواجهم حقوقهم كاملة وكذلك اولادهن، ودافعت كنده عن المرأة المصرية وأنها غير نكديه علي عكس مايشاع عنها فهي تحب الحياة وتحب الاستمتاع بها وان الرجل المصري دائما يظلمها ويصدر احكاما غير صحيحة مطلقا عليها وعلي الرجل المصري ان يكون واضح جدا مع زوجته حتي يكسب ودها وقلبها وعقلها واشادت بزوجها النجم عمرو يوسف وبطريقة تعامله معها فهو لا يشبه الازواج المصريين وهو قريب منها جدا.

وأشارت انها عندما تستيقظ من النوم تحب ان تتحدث مع زوجها لانها أحلامها كثيرة علي عكسه تماما فهو يأخذ وقتا حتي يفيق ويركز بعد استيقاظه من النوم ودائما يلب منها تركه ساعة حتي يعرف ان يتناقش معها، واكدت انها لا تحب المعايدات عن طريق الواتس اب او وسائل الاتصال الحديثة لانها لا تشعر بهذه الرسائل والمعايدات التي تخلو من الحميمية وهي لا تشعر بدفئها علي عكس الاتصالات التليفونية التي تتجاوب معها خاصة اذا كان من يتصل بها علي علاقة قوية سواء اكانت قرابة او صداقة.

واوضحت انها كانت زمان تعشق فوازير رمضان لنيلي وشريهان واللتان كانتا اسطورة وبعدهما فوازير النجم الكوميدي الكبير سمير غانم وهي لم تفوت اي حلقة من فوازير رمضان مثلها مثل كل الشعب السوري الذي كان يعتبر الفوازير من اهم الوجبات التليفزيونية الرمضانية ويعشق الفن المصري والدراما المصرية وتحديدا القديمة منه وكذلك الاعمال التي تقدم الان، وقالت علوش انها تقابلت في الفترة الاخيرة مع النجمة الكبيرة شريهان وجاء ذلك بعد محادثات طويلة بينهما علي السوشيال ميديا وانها كانت تحلم بمقابلتها وتتمني ذلك وحالفها الحظ وتقابلا وجها لوجه وكانت مفاجأة سعيدة جدا خاصة بعد ان وجدتها مليئة بالحيوية والنشاط وقد تحدثت معها شيريهان عن عودتها وتجهيزها لعمل ضخم ستعود به بعد فترة طويلة من الغياب.