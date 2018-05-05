حكومة البوسنة تنفي علمها بزيارة "أردوغان"

أفادت وسائل إعلام محلية في البوسنة، اليوم السبت، بأن الحكومة البوسنية ليست على علم بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لإلقاء خطاب في البلاد ضمن حملته للانتخابات التركية المقبلة.





وذكرت تقارير إعلامية بوسنية أنه لم يجر إخطار وزارة الخارجية ولا مؤسسة الرئاسة البوسنية بهذا الخطاب المقرر أن يلقيه الرئيس التركي يوم 20 من الشهر الجاري.





كما أشارت الأنباء أيضاً إلى أن أردوغان ربما تلقى دعوة خاصة من السياسي المسلم بكر عزت بيجوفيتش، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرئيس التركي.