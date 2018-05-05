لهيطة: كوبر يدرس إراحة بعض اللاعبين من ودية الكويت

قال إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، إن المنتخب سوف يسافر من الكويت مباشرة إلى إيطاليا يوم 26 مايو الجاري، لخوض مباراة كولومبيا الودية في ميلانو بإيطاليا.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على قناة "DMC": "المنتخب سوف يسافر إلى الكويت لخوض مباراة منتخب الكويت الودية يوم 23 مايو، على أن يكون السفر مباشرة إلى ميلانو يوم 26 من نفس الشهر".





واستطرد قائلا: "منتخب مصر يستعد لكأس العالم بكل القوام الأساسي، ويخوض المباريات الودية بكل اللاعبين، والحديث عن لعب مباراة الكويت باللاعبين المحليين أمر عار تماما من الصحة".





وأردف لهيطة قائلا: "هيكتو كوبر يدرس إراحة بعض اللاعبين من ودية الكويت، لأن المباراة تأتي في فترة الراحة، وسيتم الإعلان عن القائمة التي ستخوض تلك المباراة يوم 12 أو 13 مايو".