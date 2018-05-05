روجينا أفضل ممثلة سينمائية لعام ٢٠١٨ عن "أهل الكهف"

حصلت النجمة روجينا، على جائزة أفضل ممثلة سينمائية عن فيلم " أهل الكهف " لعام ٢٠١٨ في مهرجان world arts day، المقام يوم ٧ مايو في احدي الفنادق الكبري بالقاهرة.

وتهدي إدارة مهرجان "world arts day" الدورة الأولي التي تقام باحدي الفنادق الكبري بالقاهرة درع شرف المهرجان للنجمة الكبيرة لبني عبدالعزيز تقديرا لها علي مشوارها الفني والانجازات التي حققتها في تاريخ السينما، وكذلك النجم الكبير جميل راتب تقديرا له لما قدمه من أعمال فنية أثرت في الجمهور المصري والعربي.

حيث تقام حفل مهرجان" World Art" لتوزيع جوائز الإبداع والتميز الفنى لعامى 2017-2018 برئاسة كل من سيدة الأعمال نهى حمدى والإعلامية حجيبة ماء العينين ومدير العلاقات العامة والمستشار الاعلامي موسي صبري.

ويعتمد المهرجان على استفتاء جمهور دول المغرب العربى، ويعتبر هذا المهرجان اولى المهرجانات المصرية التى تعتمد على شعبية النجم في دول المغرب العربي ومن المقرر ان تعلن إدارة المهرجان عن النجوم المكرمين خلال أيام سواء المصريين والعرب من خلال الاستفتاء وأعلنت إدارة المهرجان عن وجود مفاجآت كثيرة غير متوقعه فى التصويت كما يتم تكريم نجوم من زمن الفن الجميل.

مهرجان " World Art " من تنظيم هشام صقر ومدير المهرجان عبدالعالي طارق مغربي الجنسية وإخراج الحفل شرف عبدالصمد وديكور اسلام عادل.