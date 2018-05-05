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مهاجم الداخلية يكشف تفاصيل عرض جينت البلجيكي ومفاوضات الأهلي والزمالك

السبت 05/مايو/2018 - 08:16 م
مهاجم الداخلية يكشف تفاصيل عرض جينت البلجيكي ومفاوضات الأهلي والزمالك
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الفجر الرياضي
 

 

قال ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، إنه تلقى عرضا رسميا من نادي جينت البلجليكي للانتقال إليه في الصيف الجاري.


وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على قناة "DMC": "هناك مفاوضات من وكيلي أحمد يحيى مع إدارة نادي الداخلية، ولا تزال الأمور في مرحلة المفاوضات".


واستطرد قائلا: "تلقيت عروضا رسمية من أندية الإسماعيلي والمصري وسموحة، بالإضافة إلى عروض شفهية من اندية الاهلي والزمالك".

وأردف قائلا: "أفكر في اللاعب لموسم أو موسمين في الدوري المصري ثم الانتقال إلى أوروبا، ولا أخشى من عدم استقبال عرضا أوروبيا بعد الموسمين".

 

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