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"وزير البترول" يناقش قيادات شركة أموك حول نتائج الربع الثالث

السبت 05/مايو/2018 - 08:15 م
وزير البترول يناقش قيادات شركة أموك حول نتائج الربع الثالث
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الفجر الاقتصادى
 
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، اجتماعًا مع الكيمائي عمرو مصطفي رئيس مجلس إدارة شركة أموك، وأعضاء مجلس إدارة وبعض قيادات شركة أموك لمتابعة نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2017/2018.

وتضمن الاجتماع عرض  نتائج المركز المالي للشركة عن الربع الثالث ومعدل مبيعاتها مقارنة بالفترة المناظرة.
ونجحت أموك من خلال سياسة تسويقية محورها التواصل والشفافية وتطوير آليات الترويج للفرص الإستثمارية والتجارية والتواصل مع الكيانات الإقتصادية والتمويلية العملاقة في تحقيق أرباح بلغت 1.05 مليار جنيه خلال الفترة يوليو 2017 / مارس 2018 مقابل أرباح بلغت 853.5 مليون جنيه في الفترة المناظرة بزيادة قدرها 24%.

كما بلغ إجمالي حجم مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2018 حوالي 1.25 مليون طن بقيمة اجمالية حوالي 10 مليار جنيه مصري مقابل 6.5 مليار جنيه في الفترة المناظرة؛ وسيجرى استعراض النتائج الإيجابية لتحقيق المرونة في تشكيلة المنتجات للتغلب علي متغيرات الأسعار.
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