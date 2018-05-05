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تحركات واسعة ضد أردوغان

السبت 05/مايو/2018 - 08:13 م
تحركات واسعة ضد أردوغان
أرشيفية
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تسعي المعارضة التركية، بشتى الطرق، قطع الطريق على الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة يونيو القادم، وذلك عبر تشكيل تحالف الأمة.

وأعلنت، اليوم السبت، أبرز أحزاب المعارضة، عن تشكيل تحالف انتخابي أطلق عليه تحالف الأمة، وهي حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير، حزب السعادة، والحزب الديمقراطي.

يشار إلى أن التحالف الرباعي، سيقتصر على الانتخابات التشريعية؛ نظراً لأن ثلاثة منها قررت تقديم مرشحين حزبيين للانتخابات الرئاسية التي تنظم بالتزامن مع البرلمانية.

وفي سياق آخر، كان حزب الشعوب الديمقراطي المعارض أيضاً و الموالي للأكراد، قد أطلق حملته الانتخابية بإعلانه رسميًا ترشيح رئيسه السابق صلاح الدين دميرتاش، للرئاسة رغم أنه مسجون منذ أكثر من عام ونصف عام.
المزيد عن: تغيرات واسعة الحزب الديمقراطي التحالف الدولي الانتخابات التشريعي أردوغان
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