تحركات واسعة ضد أردوغان





تسعي المعارضة التركية، بشتى الطرق، قطع الطريق على الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة يونيو القادم، وذلك عبر تشكيل تحالف الأمة.





وأعلنت، اليوم السبت، أبرز أحزاب المعارضة، عن تشكيل تحالف انتخابي أطلق عليه تحالف الأمة، وهي حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير، حزب السعادة، والحزب الديمقراطي.





يشار إلى أن التحالف الرباعي، سيقتصر على الانتخابات التشريعية؛ نظراً لأن ثلاثة منها قررت تقديم مرشحين حزبيين للانتخابات الرئاسية التي تنظم بالتزامن مع البرلمانية.



