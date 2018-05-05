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ميلان يعلن جاهزيته لنهائي الكأس برباعية في فيرونا

السبت 05/مايو/2018 - 08:13 م
ميلان يعلن جاهزيته لنهائي الكأس برباعية في فيرونا
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حسن موسى
 

 

نجح فريق إي سي ميلان في تحقيق فوز عريض على هيلاس فيرونا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

 

وافتتح  التركي هاكان كالهانوجلو التسجيل مبكراً في الدقيقة الحادية عشر للميلان ، قبل أن يضيف المهاجم الإيطالي الشاب باتريك كوتروني الهدف الثاني في الدقيقة 32.

 

وتمكن ميلان من تسجيل الهدف الثالث في المباراة ومن تسديدة أخرى سددها الظهير الأيمن الإيطالي إيجانزو أباتي في الدقيقة التاسعة والأربعين، قبل أن يقلص هيلاس فيرونا النتيجة في الدقيقة 83 عن طريق الكوري الجنوبي لو سونج هو، ومن ثم ختم فابيو بوريني الرباعية في الدقيقة 89.

 

وتقدم ميلان في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بهذا الفوز ، ليرفع رصيده إلى النقطة 60 في المركز السادس وبفارق نقطتين عن صاحب المركز السابع المؤهل إلى المرحلة التأهيلية من الدوري الأوروبي أتلانتا.

 

ويستعد ميلان لمواجهة نارية في نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس الأربعاء المقبل.

 

 

المزيد عن: ميلان كورة رياضة
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