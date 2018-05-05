"العصار": منظومة الإنتاج الحربي متفردة.. ولا يوجد لها مثيل (فيديو)

قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن منظومة الإنتاج الحربي متفردة، ولا يوجد لها مثيل في مصر.



وأضاف "العصار"، خلال كلمة مذاعة على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن الوزارة تحتوي على 17 شركة صناعية كبرى، ومنظومة بحث وتطوير، ومركز تكنولوجيا معلومات متطور يعمل في مختلف المجالات في مصر.



وكانت فعاليات المؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة، انطلقت اليوم، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي والمهندس طارق قابل، وزير التجارة والصناعة والدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي.



