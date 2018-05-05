هيئة الكتاب تهدى وزيرة الثقافة اليونانية ميدالية الهيئة (صور)

أعربت ليذيا كونيورذو وزيرة الثقافة اليونانية، عن بالغ سعادتها بميدالية الهيئة المصرية العامة للكتاب، التي أهديت إليها بجناح الهيئة بمعرض ثيسالونيكي الدولي الخامس عشر للكتاب، ذلك أثناء زيارتها للجناح المصري حيث تفقدت الإصدارات التي شاركت بها مصر هذه الدورة، وقد أثنت على تنوع المعروض من الكتب من حيث الأدب والفن التشكيلي والخط العربي.

كما تم إهدائها أيضا بردية برسوم فرعونية.

جاءت هذه الزيارة قبيل الندوة المحدد انعقادها بالجناح المصري اليوم بعنوان الأدب المصري المعاصر وأهم صوره للكاتبة والمترجمة الكبيرة بيرسا كوموتسي.