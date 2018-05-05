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رسميا.. محمد صلاح يغيب عن لقاء الكويت

السبت 05/مايو/2018 - 08:06 م
رسميا.. محمد صلاح يغيب عن لقاء الكويت
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الفجر الرياضي
 

قال إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، إن المحترف المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي سوف يتواجد مع منتخب مصر في ودية كولومبيا التي ستقام مطلع شهر يونيو المقبل.


وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على قناة "DMC": "محمد صلاح يغيب عن مباراة الكويت الودية، ولكنه سوف يتواجد في ودية كولومبيا بشكل طبيعي، ولا توجد أي نية لدى الجهاز الفني لإراحته في هذه المباراة".


وعن جلسته مع هيكتور كوبر لتجديد عقده مع اتحاد الكرة قال: "الطرفان أبديا استعداد كبير للتجديد، والخواجة لم يمانع في التجديد، ولكن اتحاد الكرة يحصل على وقته في التفكير".

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