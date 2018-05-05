طارق شوقي: اعترف بالتقصير في الترويج الإعلامي لنظام التعليم الجديد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه معترف بالتقصير في الترويج الإعلامي لنظام التعليم الجديد، متابعًا: الحوار في الإعلام له متخصصين.





وأضاف شوقي، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، أنهم سيقوموا بعمل جلسات حوار بالبرلمان وأولياء الأمور والكتاب.



