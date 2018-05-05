طارق شوقي: اعترف بالتقصير في الترويج الإعلامي لنظام التعليم الجديد
السبت 05/مايو/2018 - 08:05 م
جهاد جمال
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه معترف بالتقصير في الترويج الإعلامي لنظام التعليم الجديد، متابعًا: الحوار في الإعلام له متخصصين.
وأضاف شوقي، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، أنهم سيقوموا بعمل جلسات حوار بالبرلمان وأولياء الأمور والكتاب.
وأوضح، أن جلسات الحوار ستكون طوال فترة الصيف الجاري، مشيرًا إلى أن، الرئيس السيسي وجه الوزارة بالترويج الجيد لنظام التعليم.
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