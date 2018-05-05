الأهلي يبدأ رحلة البحث عن خليفة "البدري"

بدأ مجلس إدارة النادى الأهلى، التحرك من أجل تجهيز بديلًا لـ حسام البدرى المدير الفنى الحالى للفريق والذي يبدو أن أيامه داخل القلعة الحمراء باتت معدودة بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في المباريات الأخيرة.

ويتعرض محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، لضغوط من جانب بعض أعضاء المجلس من أجل توفير بديل للبدرى، تحسبا لاستمرار تراجع النتائج بالفترة المقبلة، وهو الأمر الذي لن تقبل معه الجماهير الحمراء استمرار "البدري" مدربًا للفريق.

وكان الاهلي خسر لقاء القمة أمام الزمالك بالجولة الاخيرة للدوري وودع الكأس بعد الخسارة أمام الأسيوطي وتعادل مؤخرًا مع الترجي التونسي في أولي جولات دور المجموعات الأفريقي.