بسيسو يستقبل ويكرم رئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكي في معرض فلسطين للكتاب (صور)

استقبل وزير الثقافة د. ايهاب بسيسو، اليوم، في معرض فلسطين الدولي الحادي عشر للكتاب بمقر المكتبة الوطنية، رئيس وزراء اقليم فلاندرز في بلجيكا خيرا بورجوا، بمشاركة وزراء التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، والقدس عدنان الحسيني، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، ورئيس المؤتمر الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، كما تم تكريمه خلال مشاركته في فعاليات إعلان جائزة القدس للثقافة والإبداع عن اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية.

وكان الوزراء ورئيس الوزراء الضيف تجولوا في معرض فلسطين الدولي الحادي عشر للكتاب، حيث قدم د. بسيسو شرحاً وافياً عن لوحات البانوراما التاريخية والمقدسية ورمزيات ودلالات مجسم جدار الفصل العنصري المحطم، ومجسم قبة الصخرة، وما في داخله من مساحات ورقية بيضاء يسطر عليها الضيوف كلمات للعاصمة، وكان بينها بورجوا والوزراء صيدم والحسيني وعساف واللواء النتشة.

كما قدم الوزير بسيسو شرحاً عن تصميم المعرض، وأجنحته الرسمية كجناح القدس، وجناح بيت لحم 2020، وجناح مؤسسة ياسر عرفات، وغيرها، فيما شدد بسيسو وبورجوا على أهمية تعزيز التعاون الثقافي بين فلسطين وإقليم فلاندرز البلجيكي، وعلى أهمية الثقافة في مد جسور التواصل بين الشعوب.