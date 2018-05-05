ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بسيسو يستقبل ويكرم رئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكي في معرض فلسطين للكتاب (صور)

السبت 05/مايو/2018 - 08:01 م
بسيسو يستقبل ويكرم رئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكي في معرض فلسطين للكتاب (صور)
بسيسو يستقبل ويكرم رئيس وزراء إقليم فلاندرز
طباعة
شيماء احمد
 

استقبل وزير الثقافة د. ايهاب بسيسو، اليوم، في معرض فلسطين الدولي الحادي عشر للكتاب بمقر المكتبة الوطنية، رئيس وزراء اقليم فلاندرز في بلجيكا خيرا بورجوا، بمشاركة وزراء التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، والقدس عدنان الحسيني، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، ورئيس المؤتمر الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، كما تم تكريمه خلال مشاركته في فعاليات إعلان جائزة القدس للثقافة والإبداع عن اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية.

 

وكان الوزراء ورئيس الوزراء الضيف تجولوا في معرض فلسطين الدولي الحادي عشر للكتاب، حيث قدم د. بسيسو شرحاً وافياً عن لوحات البانوراما التاريخية والمقدسية ورمزيات ودلالات مجسم جدار الفصل العنصري المحطم، ومجسم قبة الصخرة، وما في داخله من مساحات ورقية بيضاء يسطر عليها الضيوف كلمات للعاصمة، وكان بينها بورجوا والوزراء صيدم والحسيني وعساف واللواء النتشة.

 

كما قدم الوزير بسيسو شرحاً عن تصميم المعرض، وأجنحته الرسمية كجناح القدس، وجناح بيت لحم 2020، وجناح مؤسسة ياسر عرفات، وغيرها، فيما شدد بسيسو وبورجوا على أهمية تعزيز التعاون الثقافي بين فلسطين وإقليم فلاندرز البلجيكي، وعلى أهمية الثقافة في مد جسور التواصل بين الشعوب.

 

 

 

 

بسيسو يستقبل ويكرم رئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكي في معرض فلسطين للكتاب (صور)
بسيسو يستقبل ويكرم رئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكي في معرض فلسطين للكتاب (صور)
بسيسو يستقبل ويكرم رئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكي في معرض فلسطين للكتاب (صور)
بسيسو يستقبل ويكرم رئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكي في معرض فلسطين للكتاب (صور)
بسيسو يستقبل ويكرم رئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكي في معرض فلسطين للكتاب (صور)
بسيسو يستقبل ويكرم رئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكي في معرض فلسطين للكتاب (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
زيسكو يونايتد - زامبيا
1
x
15:00
1
امبابان سوالوز - سوازيلاند
مازيمبي - جمهورية الكونجو
4
x
15:00
1
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
توغو بور - توجو
-
x
18:00
-
حوريا - غينيا
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
ستوك سيتي
1
x
13:30
2
كريستال بالاس
ليستر سيتي
0
x
16:00
1
وست هام يونايتد
واتفورد
2
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
وست بروميتش ألبيون
0
x
16:00
0
توتنهام هوتسبير
بورنموث
1
x
16:00
0
سوانزي سيتي
إيفرتون
-
x
18:30
-
ساوثهامتون
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج لشبونة
-
x
21:30
-
بنفيكا
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/5/2018 8:20:14 PM