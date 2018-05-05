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جابر عصفور: الأزهر والكنيسة لديهم جمود فكري يمنعهم من محاربة التطرف (فيديو)

السبت 05/مايو/2018 - 08:01 م
جابر عصفور: الأزهر والكنيسة لديهم جمود فكري يمنعهم من محاربة التطرف (فيديو)
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رقية جمال
 
عقب الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، على فتوى داعية سلفي بتحريم زينة وفوانيس رمضان، قائلًا: "السلفيين لديهم كبت، والأزهر والكنيسة لديهم جمود فكري يمنعهم من محاربة التطرف". 

وأضاف "عصفور"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الدعوة التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تجديد الخطاب الديني لم تحدث في الأزهر أو الكنيسة، مشددًا على أن هناك جمود فكري على مستوى الخطاب المسيحي والإسلامي.

وتابع، أنه حتى الآن نسمع مجرد كلام عن تجديد الخطاب الديني، ونحن بحاجة للتجديد في كل مناحي الحياة، موضحًا أن تجديد الخطاب الديني والفكر الديني صنع بشري ليس له علاقة بالنص الديني، ونحن نريد تجديد الفقه الديني الذي يعتبر تفسير للنص الديني بما يتلائم مع متطلبات العصر الحالي.

ونوه، إلى أن ابن تيميه تميز بفقه المتشدد، وأغلب التعصب جاء من فقه.
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