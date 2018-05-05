البابا فرنسيس: الراعي الحقيقي يسهر على حياة أبناءه

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إن الأسقف كالرقيب، يعرف كيف ينظر ليدافع عن القطيع من الذئاب التي قد تهاجمه، فحياة الأسقف تندمج في حياة القطيع.





وأضاف البابا، أن الأسقف يملك دورًا إضافيًّا وكراع عليه أن يسهر، يعني الانخراط في حياة القطيع، مضيفًا أن الراعي الحقيقي الذي يسهر ويندمج في حياة القطيع لا يدافع عن القطيع كلّه وحسب وإنما عن كل خروف بمفرده ويثبِّته، وإن ضاع يذهب ويبحث عنه ويعيده إلى الحظيرة، فهو يندمج في حياة قطيعه لدرجة أنّه لا يسمح بأن يضيع منه أحدًا.



