تريزيجيه المبدع يسجل هدفين ويصنع ثلاثية في فوز قاسم باشا على طرابزون بالدوري التركي

واصل النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" إبداعاته مع فريقه قاسم باشا وقاده للفوز بنتيجة 5-2 على طرابزون سبور بالجولة 32 من الدوري التركي.

وشارك تريزيجيه أساسيا مع فريقه قاسم باشا وقدم مباراة رائعة حيث سجل هدفين وصنع 3 أهداف.

وصنع تريزيجيه الهدف الأول لقاسم باشا الذي جاء عن طريق دياني في الدقيقة 11 بعد عرضية من النجم المصري، وتعادل طرابزون التعادل في الدقيقة 17 عن طريق فيليب نوفاك.

وسجل تريزيجيه بنفسه الهدف الثاني لقاسم باشا في الدقيقة 22 ليتقدم على طرابزون 2-1، وصنع تريزيجيه الهدف الثالث لقاسم باشا في الدقيقة 44 عن طريق بيرنارد مينساح، وعاد الفرعون المصري ليسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 59، كما صنع تريزيجيه الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 74 عن طريق دياجني

ارتفع رصيد قاسم باشا للنقطة 43 في المركز الخامس، بينما توقف طرابزون عند 49 نقطة في المركز الخامس.