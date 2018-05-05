أسقف لوس أنجلوس يدشن كنيسة القديسين بالسويد (صور)

زار الأنبا سرابيون، أسقف لوس أنجلوس، دولة السويد على مدار الأيام الخمسة الماضية.





حيث قام الأنبا سرابيون خلال الزيارة مع الأنبا أباكير أسقف الدول الاسكندينافية بتدشين كنيسة القديسَين الأنبا أنطونيوس والبابا كيرلس السادس في مدينة نورشوبينج، كما التقى السفير المصري لدى السويد في مقر المطرانية، وصلى القداس الإلهي عدة مرات خلال الزيارة، وألقى الكلمات الروحية في عدد من الاجتماعات مع الشعب القبطي بالسويد.



