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أسقف لوس أنجلوس يدشن كنيسة القديسين بالسويد (صور)

السبت 05/مايو/2018 - 07:47 م
أسقف لوس أنجلوس يدشن كنيسة القديسين بالسويد (صور)
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إيريني صفوت
 
زار الأنبا سرابيون، أسقف لوس أنجلوس، دولة السويد على مدار الأيام الخمسة الماضية.

حيث قام الأنبا سرابيون خلال الزيارة مع  الأنبا أباكير أسقف الدول الاسكندينافية بتدشين كنيسة القديسَين الأنبا أنطونيوس والبابا كيرلس السادس في مدينة نورشوبينج، كما التقى السفير المصري لدى السويد في مقر المطرانية، وصلى القداس الإلهي عدة مرات خلال الزيارة، وألقى الكلمات الروحية في عدد من الاجتماعات مع الشعب القبطي بالسويد.

أسقف لوس أنجلوس يدشن كنيسة القديسين بالسويد (صور)
أسقف لوس أنجلوس يدشن كنيسة القديسين بالسويد (صور)
المزيد عن: لوس أنجلوس دولة السويد الأنبا سرابيون الأنبا أباكير
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