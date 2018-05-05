شاهد.. الصور الكاملة لحفل محمد الشرنوبي في كايرو فيستيفال سيتي

استحق المطرب الشاب محمد الشرنوبي لقب "ساحر الطرب الجميل" نظرا لما يتمتع به من قدرة وموهبة تمكنه من استحضار اللون أو الروح المميزة لكل أغنية ارتبطت بعمالقة الطرب بالعالم العربي ثم عادة تقديمها بأسلوبه الخاص وكأن روح الأغنية قد اتحدت واندمجت مع شخصيته ليشعر معها الجمهور بأنه يستمتع بها للمرة الأولى .

ظهر ذلك بوضوح من خلال القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي حققها المطرب والفنان محمد الشرنوبي رغم صغر سنه حيث حمل حفله الذي أقيم مساء أمس الجمعة داخل مسرح "زا ماركيه" بكايرو فيستيفال سيتي لافتة كامل العدد لجمهور من مختلف الأعمار رغم أن اقامة الحفلات في هذا التوقيت يتجنبه كبار النجوم نظرا لاعتبارات فترة امتحانات آخر العالم لطلاب المدارس والجامعات.

صعد شرنوبي على خشبة المسرح بجوار فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو تامر غنيم مرددا لأغنية "أشكي لمين" وسط عاصفة من التصفيق بعدها حرص على تحية الجمهور باسلوبه المرح حيث طالب منهم ان يشاركوه في حديث قصير كي تضيع منه رهبة حفاوة الاستقبال ثم أنطلق ليقدم "خايف اقول اللي في قلبي" لموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب ،"أنا أشتقتلك" لفضل شاكر.

كما قدم "عندي ثقة فيك" لفيروز بمشاركة المطربة اللبنانية تانيا صالح، وسط المزيد من هتافات الاعجاب بعدها طالب شرنوبي من الجمهور أن يقدم لها تحية خاصة.

وكانت مفاجأة الحفل هو تقديم محمد الشرنوبي والده الموسيقار والملحن الكبير فاروق الشرنوبي وشقيقته المطربة رشا الشرنوبي نجمة آراب أيدول للجمهور حيث شارهما تقديم أغنية "آدم وحنان" لماجدة الرومي والتي تفاعل معها الجميع.

وأستكمل الشرنوبي الأبن وصلته الطربية بأغاني "تخونوه" للعندليب، نسم علينا الهوا لفيروز، "النهاية واحدة" لأنغام ،"أما براوه" لنجاة الصغيرة ، "علي بالي" لعايدة الأيوبي ،"قد الحروف" لأصالة ،"أمتى الزمان"لعبد الوهاب ،"أنا كنت عيدك" لعلي الحجار ، "بياع القلوب" لفضل شاكر ،أنا لحبيبي" لفيروز ،"عارفه" للحجار.. و غيرها ممن استمتع بها مختلف الأعمار وهو ما يجعل الشرنوبي الأبن سفيرا للأغنية الطربية الأصيلة التي يعشقها الكبار ويشعر بها الشباب لما بها من شخصية مميزة لمطرب في نفس أعمارهم.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن السيناريست تامر حبيب، نادر حمدي وحرمه، ايمان العاصي، ايمي سالم، باهر النويهي، رامز أمير، خالد حبيب، موسى أبوطالب منفذ الخدع البصرية العالمية.