أكد عبدالرحمن الراشد، عضو مجلس الشورى، أن هناك 3 جهات معنية برصد الإعلانات المشبوهة وهي، هيئة السوق المالية، مؤسسة النقد العربي السعودي، وزارة التجارة والاستمار.





وطالب الراشد، المؤسسات الثلاث بتطوير أسالبيهم التوعوية الموجهة للمستهلك، ورتكثيف حملاتها التوعوية للوصول إلى أكبر عدد منهم، واصفاً من لا تطور نفسها بأنها ” مقصرة في عملها.



