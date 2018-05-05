حجازي يفي بوعده لـ "محمد صلاح"





نجح فريق ويست بروميتش ألبيون في تحقيق فوز قاتل أثناء الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعته مع توتنهام خلال منافسات الأسبوع الـ37 بالدوري الإنجليزي الممتاز.





وكشف محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر السابق، عن أنه تلقى وعد من أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي.





وقال الساحر أبو تريكة، أن أحمد حجازي كان يتمنى لو الأمر بيده ليترك محمد صلاح يسجل في المباراة كما وعده بأنه لن يسمح لهاري كين بتسجيل أي هدف خلال المباراة المنتظرة بين الفريقين.





وحقق أحمد حجازي وعده لأبو تريكة وذلك خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام توتنهام بشكل كامل ونجح في منع هاري كين من التسجيل خلال تلك المباراة.





جدير بالذكر فأن النجم المصري محمد صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 هدفًا خلفه هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبر في المركز الثاني برصيد 26 هدفًا.



